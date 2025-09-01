Fix: Isak um britische Rekordsumme zu Liverpool

Glasner atmet auf

Für Guehi soll Liverpool 35 Millionen Pfund (40,4 Mio. Euro) geboten haben, der Palace-Kapitän blieb aber in London. Glasner hatte am Wochenende noch einmal betont, den Verteidiger nicht ziehen lassen zu wollen. „Für die Zukunft von Crystal Palace müssen wir ihn behalten“, appellierte der Oberösterreicher. Da laut Medienberichten auch kein geeigneter Ersatz für Guehi bereitstand, kam der Transfer schlussendlich nicht zustande. Im kommenden Sommer ist Guehi dann aktuell ablösefrei zu haben.