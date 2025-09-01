Fix: Isak um britische Rekordsumme zu Liverpool

Liverpool hat um die britische Rekordsumme von 125 Millionen Pfund (144,2 Mio. Euro) den schwedischen Teamstürmer Alexander Isak an die Merseyside geholt.
Der seit Wochen für Schlagzeilen sorgende Wechsel des 25-Jährigen wurde am Montagabend vollzogen. Nichts wurde es hingegen mit dem Versuch des Meisters, Verteidiger Marc Guehi von Crystal Palace loszueisen. Der englische Internationale blieb dem FA-Cup-Sieger um Trainer Oliver Glasner treu.
Die Isak-Posse zog sich bereits seit Wochen. Liverpool hatte Anfang August laut Medienberichten ein Angebot in Höhe von 110 Millionen Pfund für den Angreifer abgegeben, der in der vergangenen Saison in 34 Ligaspielen 23 Tore erzielte und Newcastle damit einen Champions-League-Startplatz bescherte. Die „Magpies“ schlugen die Summe aber aus. Isak versuchte, den Transfer zu erzwingen, er durfte nur noch individuell trainieren, blieb der Mannschaft fern.
Glasner atmet auf
Für Guehi soll Liverpool 35 Millionen Pfund (40,4 Mio. Euro) geboten haben, der Palace-Kapitän blieb aber in London. Glasner hatte am Wochenende noch einmal betont, den Verteidiger nicht ziehen lassen zu wollen. „Für die Zukunft von Crystal Palace müssen wir ihn behalten“, appellierte der Oberösterreicher. Da laut Medienberichten auch kein geeigneter Ersatz für Guehi bereitstand, kam der Transfer schlussendlich nicht zustande. Im kommenden Sommer ist Guehi dann aktuell ablösefrei zu haben.
