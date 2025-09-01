„Brutal wichtig!“ Freude über Alaba-Rückkehr groß

Auch Phillipp Mwene bezeichnete Alaba als „brutal wichtig“ für die Mannschaft. „Alleine seine Ausstrahlung auf und neben dem Platz ist sehr wichtig für uns. Wir freuen uns einfach, dass er gesund ist und wieder da ist. Das steht sowieso über allem, dass er gesund ist und gesund bleibt.“ Dass der 33-Jährige beide Partien über die volle Distanz absolvieren wird, hatte Rangnick, der wegen der Folgen einer im Sommer erfolgten Sprunggelenks-OP selbst Vorsicht walten lassen muss, zuletzt als eher unwahrscheinlich bezeichnet. Alaba hat bei Real in dieser Saison noch keinen Pflichtspieleinsatz absolviert.