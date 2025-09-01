Rabiot wechselt zu Milan, Kolo Muani zu Tottenham

Rabiot verlässt Olympique Marseille nach einem Jahr wieder und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei der AC Milan. Der Mittelfeldmann war bei Marseille nach einem handfesten Streit mit Teamkollege Jonathan Rowe aussortiert worden. Milan überwies für den 30-Jährigen nun kolportierte 10 Millionen Euro an „OM“. Rowe spielt inzwischen ebenfalls in der Serie A für Bologna. Ein Wiedersehen ist damit nicht ausgeschlossen.