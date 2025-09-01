Rabiot wechselt zu Milan, Kolo Muani zu Tottenham

Mit Randal Kolo Muani und Adrien Rabiot haben zwei französische Teamspieler am Deadline Day einen neuen Verein gefunden.
Rabiot verlässt Olympique Marseille nach einem Jahr wieder und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei der AC Milan. Der Mittelfeldmann war bei Marseille nach einem handfesten Streit mit Teamkollege Jonathan Rowe aussortiert worden. Milan überwies für den 30-Jährigen nun kolportierte 10 Millionen Euro an „OM“. Rowe spielt inzwischen ebenfalls in der Serie A für Bologna. Ein Wiedersehen ist damit nicht ausgeschlossen.
Mit Randal Kolo Muani wechselt ein weiterer französischer Internationaler vom Champions-League-Sieger nach England. Paris Saint-Germain verlieh den Stürmer für ein Jahr an Tottenham. Bis zum Wochenende hatten Kolo Muani und beide Klubs über eine Rückkehr zu Juventus Turin verhandelt. Dort spielte der 26-Jährige in der abgelaufenen Saison.
