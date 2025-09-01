Drei Abgänge und ein Neuzugang bei RB Leipzig

Mittelfeldspieler Eljif Elmas und Rechtsverteidiger Lutsharel Geertruida gab der Bundesligist am Montag an Napoli bzw. Sunderland ab. Stürmer Loïs Openda sollte per Leihvertrag samt Kaufoption zu Juventus Turin wechseln. Das Gesamtpaket soll bei über 40 Millionen Euro liegen. Openda kam vor zwei Jahren vom RC Lens für 40 Millionen Euro Ablöse nach Leipzig, konnte zuletzt aber nicht überzeugen.