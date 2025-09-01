Vorteilswelt
Wilder Deadline Day

Drei Abgänge und ein Neuzugang bei RB Leipzig

Deutsche Bundesliga
01.09.2025 22:06
Ole Werners Kader hat sich am Deadline Day noch einmal ordentlich verändert.
Ole Werners Kader hat sich am Deadline Day noch einmal ordentlich verändert.(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)

RB Leipzig hat am letzten Tag des Sommer-Transferfensters noch einmal ordentlich am Kader gebastelt. Drei Spieler gaben die Sachsen ab, einen neuen Stürmer darf Trainer Ole Werner in seinen Reihen begrüßen. 

Mittelfeldspieler Eljif Elmas und Rechtsverteidiger Lutsharel Geertruida gab der Bundesligist am Montag an Napoli bzw. Sunderland ab. Stürmer Loïs Openda sollte per Leihvertrag samt Kaufoption zu Juventus Turin wechseln. Das Gesamtpaket soll bei über 40 Millionen Euro liegen. Openda kam vor zwei Jahren vom RC Lens für 40 Millionen Euro Ablöse nach Leipzig, konnte zuletzt aber nicht überzeugen.

In Conrad Harder kommt ein bulliger Offensivspieler von Sporting Lissabon, wie RB mitteilte. Der 20-jährige Mittelstürmer erhält einen Vertrag über fünf Jahre bis 2030. Im März hatte Harder sein Debüt in der dänischen Nationalmannschaft gefeiert, er wird nun Teamkollege von Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager.

