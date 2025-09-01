WAC-Angreifer Ballo wechselt zurück auf die Insel

In der abgelaufenen Saison hatte Ballo beim Cupsieger auch mit zehn Toren in der Liga zu überzeugen vermocht. Im Juni debütierte er beim 4:0-Sieg in San Marino im ÖFB-Nationalteam. In England spielte er bereits im Nachwuchs von Chelsea, ehe er ab 2021 in Österreich bei Rapid (bis Frühjahr 2022) und dann beim WAC (ab Sommer 2022) engagiert war. Bei den Wolfsbergern stand Ballo am vergangenen Wochenende aufgrund seines bevorstehenden Transfers nicht mehr im Kader.