Für „Schampus“ geht‘s zwei Jahre in den Knast

Was man so brauchen kann

Das Trio knackte zuerst einen Baustellencontainer, schnappte sich drei Akkus samt Ladestation, ein Brecheisen und Lebensmittel. Dann ging’s weiter zu einem Gastro-Lokal. Dort nahmen sie mit, was nicht niet- und nagelfest war: Neben drei Flaschen Champagner und einer schon angebrochenen Jägermeisterbox sowie neun Packungen Kaffee packten sie auch die Soundanlage und – die Gauner waren offenbar ins Schwitzen geraten – ein Handtuch ein.