Gaza-Flotte mit Thunberg ist wieder auf See

Wie berichtet, war die Flotte am Sonntag erstmals ausgelaufen. Sie musste jedoch noch am selben Tag wegen stürmischer See in die katalanische Metropole zurückkehren. Das Schiff will die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen. Sie ist nach Angaben der Organisatorinnen und Organisatoren die bisher größte Aktion ihrer Art. Zuletzt schlug im Juli der Versuch eines italienischen Schiffs fehl.