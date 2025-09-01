Neuer Kollege für Grüll, Wöber und Co. bei Werder

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, den Wechsel zu Werder zu machen. Ich möchte mit meinen Leistungen dazu beitragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele in dieser Saison erreichen können. Ich freue mich auf mein neues Team und die Zeit bei Werder“, blickt Boniface der Saison in Bremen erwartungsvoll entgegen.