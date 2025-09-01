Neuer Kollege für Grüll, Wöber und Co. bei Werder

WAC-Angreifer Ballo wechselt zurück auf die Insel
„Ein neues Kapitel“
Der SV Werder Bremen darf mit Victor Boniface einen deutschen Meister der Saison 2023/24 in seinen Reihen begrüßen. Der 24-jährige Stürmer wechselt auf Leihbasis von Bayer Leverkusen in den Nordern, wie die Grün-Weißen am Montag bekannt gaben.
„Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, den Wechsel zu Werder zu machen. Ich möchte mit meinen Leistungen dazu beitragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele in dieser Saison erreichen können. Ich freue mich auf mein neues Team und die Zeit bei Werder“, blickt Boniface der Saison in Bremen erwartungsvoll entgegen.
Beim SV Werder trifft der Nigerianer unter anderem auf die ÖFB-Legionäre Marco Grüll, Romano Schmid, Marco Friedl und Maximilian Wöber.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.