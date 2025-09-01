„Stimmt nicht“: Putin lässt Trump erneut abblitzen

Bodentruppen für die Ukraine

Am Donnerstag will die „Koalition der Willigen“ – angeführt von Paris, London und Berlin – Sicherheitsgarantien für die Ukraine konkretisieren. Bei dem Treffen in der französischen Hauptstadt soll auch über Konsequenzen für Russland beraten werden, weil das Land sich hartnäckig einer Friedenslösung verweigere. Wie der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag bereits sagte, soll es auch um das Entsenden von Bodentruppen zur Absicherung eines Friedens in der Ukraine gehen.