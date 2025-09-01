Vorteilswelt
Kein Treffen geplant

„Stimmt nicht“: Putin lässt Trump erneut abblitzen

Außenpolitik
01.09.2025 22:31
Trump zeigte jüngst stolz ein Bild von Putin und sich im Oval Office.
Trump zeigte jüngst stolz ein Bild von Putin und sich im Oval Office.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Donald Trump hat jüngst verkündet, dass es zu einem Dreiertreffen zwischen ihm, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj kommen werde. Doch aus dem Kreml kassiert der US-Präsident erneut eine Absage. Man wisse nicht, wovon der Republikaner spreche ...

0 Kommentare

Russland hat der Darstellung von Trump über Absprachen für ein Dreier-Gipfeltreffen mit Ukraines Präsident vehement widersprochen. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow sagte Russlands Staats-TV am Rande des Gipfeltreffens im chinesischen Tianjin: „Jetzt reden alle über einen trilateralen Gipfel oder ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj, aber eine konkrete Absprache darüber gab es zwischen Putin und Trump nicht.“

Trump hatte im August zunächst Putin in Alaska empfangen und kurz darauf Selenskyj und die europäischen Verbündeten nach Washington geladen, um auf ein Ende des Ukraine-Kriegs hinzuwirken.

Dabei vermittelte er zunächst den Eindruck, dass es Absprachen für ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj gebe. Der Kreml wies dies nicht direkt zurück, verschob ein solches Treffen aber mit der Formulierung, es müsse sehr gut vorbereitet sein, auf unbestimmte Zeit.

Putin weilt aktuell in China und trifft sich mit mächtigen Staatenführern wie dem indischen ...
Putin weilt aktuell in China und trifft sich mit mächtigen Staatenführern wie dem indischen Premierminister Narendra Modi.(Bild: AFP/SUO TAKEKUMA)

Trump kündigte Treffen als „sicher“ an
Daraufhin hatte Trump zuletzt erklärt, er wisse zwar nicht, ob es zu einem bilateralen Treffen kommen werde, „aber ein trilaterales wird stattfinden“. Auch dieser Aussage widerspricht der Kreml nun. Die Ukraine und führende europäische Politiker werfen dem Kreml vor, auf Zeit zu spielen.

Russland gebe sich zwar dialogbereit, verzögere aber Verhandlungen, um seinen seit dreieinhalb Jahren währenden Krieg unterdessen weiterzuführen, so der Vorwurf. „Wir erwarten, dass Amerika, Europa und die ganze Welt handeln“, sagte Selenskyj am Wochenende.

Er beklagte, dass Russland durch die jüngsten Attacken mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern gezeigt habe, dass es auf Worte allein pfeife. „Wir erwarten echte Handlungen“, betonte der Präsident. Es sei völlig klar, dass Moskau die zuletzt vom Westen gegebene Zeit für die Vorbereitung eines Treffens auf Ebene der Präsidenten der Ukraine und Russlands genutzt habe, um neue massive Angriffe zu organisieren.

Bodentruppen für die Ukraine
Am Donnerstag will die „Koalition der Willigen“ – angeführt von Paris, London und Berlin – Sicherheitsgarantien für die Ukraine konkretisieren. Bei dem Treffen in der französischen Hauptstadt soll auch über Konsequenzen für Russland beraten werden, weil das Land sich hartnäckig einer Friedenslösung verweigere. Wie der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag bereits sagte, soll es auch um das Entsenden von Bodentruppen zur Absicherung eines Friedens in der Ukraine gehen.

