Beziehung zu Mitarbeiterin: Nestlé entlässt Chef

Weil er die Beziehung zu einer Mitarbeiterin nicht offengelegt hat, ist Nestlé-Konzernchef Laurent Freixe seinen Job los. Der Verwaltungsrat sah im Verhalten einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien.
„Dies war eine notwendige Entscheidung“, sagte Führungskraft Paul Bulcke von Nestlé und dankte Freixe für seine jahrelangen Dienste. Freixe sei mit sofortiger Wirkung abgesetzt worden, und zwar nach einer Untersuchung zu einer nicht offengelegten „romantischen Beziehung“, teilte das Unternehmen in Vevey mit. Die Mitarbeiterin sei ihm direkt unterstellt gewesen.
Einen Nachfolger gibt es bereits – Nespresso-Chef Philipp Navratil. Die strategische Ausrichtung solle unverändert bleiben, das Tempo bei Wachstum und Effizienz aber erhöht werden. Navratil ist seit 24 Jahren bei Nestlé, vor einem Jahr wurde er zum Nespresso-Chef ernannt. Seit Anfang Jänner sitzt er in der Konzernleitung.
Für das Schweizer Unternehmen ist es ein weiterer Führungswechsel in vergleichsweise kurzer Zeit. Freixe hatte erst im September 2024 die Leitung übernommen und damals den deutschen Manager und früheren Fesenius-Chef Mark Schneider abgelöst. Nestlé hat weltweit ungefähr 277.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
