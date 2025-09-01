Beziehung zu Mitarbeiterin: Nestlé entlässt Chef

„Dies war eine notwendige Entscheidung“, sagte Führungskraft Paul Bulcke von Nestlé und dankte Freixe für seine jahrelangen Dienste. Freixe sei mit sofortiger Wirkung abgesetzt worden, und zwar nach einer Untersuchung zu einer nicht offengelegten „romantischen Beziehung“, teilte das Unternehmen in Vevey mit. Die Mitarbeiterin sei ihm direkt unterstellt gewesen.