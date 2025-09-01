Vorteilswelt
Mit Stock geschlagen

Tschechischer Ex-Regierungschef attackiert

Außenpolitik
01.09.2025 22:10
Tschechiens ehemaliger Regierungschef Andrej Babis
Tschechiens ehemaliger Regierungschef Andrej Babis(Bild: AFP)

Der tschechische Ex-Regierungschef Andrej Babis ist bei einem Wahlkampfauftritt mit einem Gehstock attackiert worden. Das teilte eine Polizeisprecherin am Montagabend mit. Der rechtspopulistische Politiker wurde nach dem Angriff in ein Krankenhaus gebracht.

Dort sei er untersucht worden. Ein Mann im Seniorenalter habe dem 70-jährigen Babis wohl mit einem Gehstock auf den Kopfbereich geschlagen, hieß es. Der mutmaßliche Angreifer wurde kurz nach der Tat im äußersten Osten Tschechiens festgenommen. Ihm wird unter anderem die Störung des öffentlichen Friedens vorgeworfen.

Weitere Angaben machten die Ermittlerinnen und Ermittler zunächst nicht. Babis konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Seine rechtspopulistische Partei ANO liegt in Umfragen vor der Parlamentswahl am 3. und 4. Oktober vorne.

Lesen Sie auch:
„Patriotisches Manifest“: FPÖ-Chef Herbert Kickl trifft sich am Sonntag mit dem ungarischen ...
Rechtsaußen-Pakt fix
Orbán, Babis und Kickl zünden EU-„Trägerrakete“
30.06.2024

Der liberalkonservative Ministerpräsident Petr Fiala verurteilte die Attacke auf den Oppositionspolitiker. Er halte zwar dessen Politik für gefährlich, Gewalt habe aber keinen Platz in der Gesellschaft. Der ANO-Vizechef Karel Havlicek warf hingegen den Regierungsparteien vor, im Wahlkampf Hass auf seinen Parteichef zu schüren. „Jetzt endete es mit einem Schlag auf den Kopf, beim nächsten Mal könnte es schlimmer sein“, kritisierte der Ex-Verkehrs-und Industrieminister.

Folgen Sie uns auf