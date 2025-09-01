Tschechischer Ex-Regierungschef attackiert

Der liberalkonservative Ministerpräsident Petr Fiala verurteilte die Attacke auf den Oppositionspolitiker. Er halte zwar dessen Politik für gefährlich, Gewalt habe aber keinen Platz in der Gesellschaft. Der ANO-Vizechef Karel Havlicek warf hingegen den Regierungsparteien vor, im Wahlkampf Hass auf seinen Parteichef zu schüren. „Jetzt endete es mit einem Schlag auf den Kopf, beim nächsten Mal könnte es schlimmer sein“, kritisierte der Ex-Verkehrs-und Industrieminister.