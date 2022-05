Feuerwehrjugend zeigte bei Bewerb ihr Können

Im Mannschaftsbewerb Bronze ging der erste Platz für den Bezirk Völkermarkt an die Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Schwabegg, gefolgt von der Freiwilligen Feuerwehr Ruden und Enzelsdorf, im Bezirk Wolfsberg ging der Sieg an die Jugendlichen der Feuerwehr Reideben, vor der Gruppe der Feuerwehr Wolfsberg. In der Kategorie Silber schaffte es ebenfalls die Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Schwabegg auf den ersten Platz.