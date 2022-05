In einem Buch: Tirols schönste Familienwanderungen

Erlebte Emotionen statt nüchterne Berichte

Die Bandbreite an Vorschlägen ist groß: Ob Hütten- oder Almwanderung, leichte Gipfelbesteigung, Winterspaziergang oder Rodelpartie – hier ist für jeden was dabei. „Alle Wanderungen sind wie auch in der Serie ,Nix wie los‘ aktuell selbst recherchiert“, betont der Autor. „Ich versuche zudem immer, Erlebtes über Emotionen an die Leser weiterzugeben. Das unterscheidet das Buch von lieblosen Tourenberichten.“