Neues Quartier für Genießer in Eisenstadt

Genuss Burgenland gibt es seit 2014, und es steht für „bio, regional und saisonal“ – das, was das Burgenland eben ausmacht. Den Sitz hatte das Burgenländische Genuss- und Agrarmarketing bis jetzt im Martinsschlössl in Donnerskirchen. Ab Juni ziehen die „Genussbotschafter“ nun ins Kulturzentrum (KUZ) nach Eisenstadt. Bereits geplante Veranstaltungen werden aber wie gewohnt im Martinsschlössl in Donnerskirchen stattfinden. Ausfälle oder Absagen soll es keine geben.