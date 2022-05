Baum stoppte nachmittägliche 2-Promille-Spritztour

Die 45-Jährige aus Scharen fuhr am Feiertag um kurz vor 16 Uhr in ihrem Heimatort auf der Gemeindestraße Roithen, als ihr in einer starken Linkskurve der Pkw eines 84-Jährigen aus Seekirchen am Wallersee entgegen kam, in dem noch die 80-jährige Ehefrau saß. Die 45-Jährige verriss ihr Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Nach dem Anprall kippte das Fahrzeug auf der Böschung seitlich um und blieb fahrerseitig liegen.