Nur noch 3 Corona-Patienten auf Intensivstationen

Am Christi Himmelfahrtstag wurden 388 Oberösterreicher neu als Covid-positiv gemeldet, aktuell sind 4066 Landsleute offiziell mit Corona infiziert. In vier Bezirken - Steyr, Eferding, Grieskirchen und Schärding - sind schon weniger als 100 aktive Fälle bekannt, nur noch in Linz sind es mehr als 1000. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 163.