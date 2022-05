Umstrittener Flaggenmarsch: Israels Polizei bereit

Aus Sorge vor einer Eskalation ist Israels Polizei vordem umstrittenen Flaggenmarsch in Jerusalem in höchster Alarmbereitschaft. Rund 3000 Sicherheitskräfte werden den Marsch nationalistischer Israelis, der am Sonntag durch die Altstadt führt, absichern. Der Marsch werde - entgegen falscher Berichte - nicht auf den Tempelberg (Al-Haram Al-Sharif) führen. Die Polizei wolle zudem davor Dutzende Personen wegen Hetze und Plänen, den Marsch zu sabotieren, festnehmen.