Polizei nimmt 50 IS-Unterstützer fest

Elf Tote bei drei Attentaten

In den vergangenen zwei Wochen wurden bei insgesamt drei Attentaten in Israel elf Menschen getötet. In Beersheba, im Süden des Landes, erstach ein Beduine vier Menschen. In der Küstenstadt Hadera erschossen zwei Israelis zwei Polizisten, die auf die Attentäter aufmerksam geworden waren. Der bisher schwerste Anschlag ereignete sich am Dienstagabend in Bnei Brak. Dort lief ein Mann mit einem Maschinengewehr durch die Straßen und erschoss wahllos Passanten.