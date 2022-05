Vöcklabrucker geht zu Fuß durch ganz Österreich

Der Plan an sich klingt schon verrückt. Thomas Seidl-Baresch (49) will von Bregenz bis Wien gehen. Das sind fast 700 Kilometer und so nebenbei noch etwa 5000 Höhenmeter. Und als ob die Strecke an sich nicht Herausforderung genug wäre, will sie der Vöcklabrucker in nur elf Tagen schaffen.