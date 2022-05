EuroNCAP: Peugeot 308 und Opel Astra lassen Federn

Fahrassistenten spielen große Rolle bei Unfallvermeidung

„Zunächst ist anzumerken, dass alle sechs Fahrzeuge im Test mit ähnlichen Systemen ausgestattet sind. Darunter Gurterinnerung für alle Sitze, Geschwindigkeits- und Spurassistenten, die auch in allen Modellen ähnlich gut funktionieren. Bei den automatischen Bremssystemen, die auf andere Autos reagieren sollen, gibt es die größten Unterschiede“, so Lang. Kurz gesagt: Bei den Fahrzeugen, die fünf Sterne im Test geschafft haben, reagieren die Notbremsassistenten in allen überprüften Szenarien zuverlässig. Bei den beiden Autos mit vier Sternen funktioniert das zwar immer noch sehr gut - allerdings nicht ganz so verlässlich, sodass hier am deutlichsten Luft nach oben bleibt.