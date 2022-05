Kantholz fiel zehn Meter auf Kopf von Arbeiter

Der Einheimische führte Reparaturarbeiten bei einem Förderband durch, das sich laut Polizei im Bereich eines Staudamms befindet. „Durch eine ruckartige Bewegung lösten sich am Gegengewicht zirka zwei Meter lange Kanthölzer, welche für die Arbeiten am Förderband mittels Schraubzwingen eingeklemmt waren, aus der Verankerung“, berichtete die Polizei. Die Hölzer fielen zehn Meter in die Tiefe, wobei eines davon den 38-Jährigen am Kopf traf.