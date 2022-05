Brand in Küche: Wohnhaus mitten in Nacht evakuiert

Feueralarm in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck: In einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Hötting war in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Die Mieterin (26) habe noch selbst versucht, das Feuer zu löschen - jedoch vergeblich. Sie musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert werden. Das gesamte Wohnhaus wurde vorübergehend evakuiert.