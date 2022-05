Lina Hinteregger schlägt bei U21-EM in Italien auf

Lina musste aber aus einem anderen Grund auf die Zähne beißen. Eine Schulterverletzung zwang die Vorarlbergerin auf den hinteren Positionen zu agieren. „Es ist vor drei Wochen passiert, aber es schaut schon wieder etwas besser aus“, gibt die 17-Jährige vorsichtig Entwarnung. Gut so, denn als Nächstes steht die ASVÖ Beachtour mit Schwester Sarah auf der Agenda, bevor Lina erst die U19-EM-Quali und zwei Wochen später (12.-17. Juli) in Cerignola und Andri (It) die U21-EM spielt.