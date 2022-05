Polizisten „stromten“ uneinsichtigen Messerdroher

Mit einem Messer und einer Glasflasche lief am Wochenende auf der Wiener Straße in LInz ein Mann umher und ängstigte Passanten. Die Polizei wurde alarmiert und eine Fahndung eingeleitet. Kurze Zeit später sah eine Streife den Linzer im Bereich Bindermichl, wobei er die Glasflasche in der Hand hielt und bedrohlich Richtung der Beamten gestikulierte.