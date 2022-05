„Das Leben ist platter, als wir denken“

Schneider: Was hat es mit diesem Platz auf sich?

Stecher: Wir waren sechs Enkelkinder. Jedes Jahr, zwei Tage nach Ferienbeginn, hat uns die Oma ins Auto gesteckt, im Kofferraum eine Palette Nutella, und ist mit uns hier herauf in die Sommerfrische gefahren. Da blieben wir dann die ganzen zwei Monate. Meine Oma war von Beruf Köchin. Wir hatten Freiheiten, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Das Wort Helikoptereltern gab es damals Gottseidank noch nicht. Die Oma sagte immer: Verschwindet! Aus den Füßen! Wir waren uns selbst überlassen. Hauptsache, du warst beim Abendessen wieder am Tisch. Eine unglaubliche Freiheit und Unbeschwertheit. Wir haben Bretter mit Seife eingewachst und sind über die Steilhänge hinuntergerutscht. Im Sommer waren auch viele Touristen hier oben, die sich Ferienhäuser gemietet haben. Die haben wir alle abgeklappert und so lange lästig getan, bis sie uns etwas Süßes geschenkt haben. Der Herr Schoppe aus München, oder wie sie sonst alle hießen. Man kannte sich im Lauf der Jahre. Mein Cousin war gerade in dem Alter „Jugend forscht“ und wollte ein Wespennest untersuchen, stocherte mit einer Rute darin herum. Am andern Tag saßen wir mit geschwollenen Gesichtern, Hälsen und Oberarmen auf der Hausmauer und hatten zu gar nichts mehr Lust. Ich bin gefühlt 7000 Mal auf der Alpe Gamp gewesen, und am Abend haben wir gejasst bis zum Untergang Ein Traum!