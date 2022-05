Flusskreuzfahrt: Romantik, Burgen und viel Wein

Wenn unsere gemütliche „MS Klimt“ in Koblenz in die Mosel abbiegt, ändert sich alles. War der breite Rhein das fließende Äquivalent einer Autobahn, ist die Mosel die Panoramastraße entlang von Weinreben, Hügeln und historischen Burgen. Nicht die schlechteste Aussicht - und das gemütlich vom Liegestuhl an Deck aus. Wie an einer Perlenschnur reihen sich romantische Städtchen und Dörfer aneinander. So etwa das schon zu Zeiten der Kelten und Römer besiedelte und 886 erstmals als Cuchuma in einer Urkunde erwähnte Cochem. Über den liebevoll renovierten Häusern entlang des Flusses thront die Reichsburg, von der aus man wiederum einen tollen Blick auf die Stadt hat.