Vivo V23: Selfie-Spezialist mit Farbwechseleffekt

Abstriche macht man bei der 3D-Leistung: Verglichen mit den High-End-Prozessoren in teuren Oberklasse-Smartphones, liefert der MediaTek-Chip im V23 im 3DMark-Benchmark nur halb so viel Performance. Gamer, denen viel Spieleleistung wichtig ist, werden mit dem V23 also nur bedingt glücklich.