Bei ihr verwandeln sich alte Münzen in Schmuck

Nachhaltigkeit, Wiederverwertung liegen Alexandra Gasteiger am Herzen. Wie die Goldschmiedin das in ihrer Arbeit als Schmuckkünstlerin integriert, erzählt sie der „Krone“ in unserem Adventkalender.
Ihre Schmuckstücke sollen Geschichten erzählen. „Ich wollte nachhaltige, kunstvolle Schmuckstücke erschaffen, die mehr sind als nur Accessoires“, erzählt Alexandra Gasteiger, die ihr Stücke in ihrem Atelier in Salchendorf bei Völkermarkt fertigt.
„Schon damals habe ich begonnen, alte Skateboards zu recyceln. Die bunten Holzschichten kombiniert mit feinem Silber eröffneten mir eine neue Welt kreativer Möglichkeiten. Viele einzigartige Schmuckstücke und Skulpturen sind entstanden“, erinnert sich die 38-Jährige, die lange in Wien lebte, nun aber wieder in die Heimat zurückkehrte.
Alte Münzen werden zu Schmuck
Mit der Zeit wurde ihr Interesse besonders auf Edelmetalle geweckt. „Da bin ich auf alte Silbermünzen gestoßen.“ Großen Wert legt Gasteiger darauf, dass ihre „Rohmaterialien wieder verarbeitet werden“, erklärt die Unterkärntnerin, die nebenbei auch als Goldschmiedin arbeitet.
„Jede Münze bringt ihre eigene Vergangenheit mit. Von der Prägung bis zu den Händen, durch die sie gewandert ist.“ Zu finden ist die Künstlerin auf Märkten – unter anderem auch beim Hafenknistern – und in Fachl-Filialen.
Wir verlosen...
...drei 75 Euro Gutscheine für Schmuckstücke von Alexandra Gasteiger. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen:
Viel Glück beim Mitmachen.
