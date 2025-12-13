Bei ihr verwandeln sich alte Münzen in Schmuck

„Schon damals habe ich begonnen, alte Skateboards zu recyceln. Die bunten Holzschichten kombiniert mit feinem Silber eröffneten mir eine neue Welt kreativer Möglichkeiten. Viele einzigartige Schmuckstücke und Skulpturen sind entstanden“, erinnert sich die 38-Jährige, die lange in Wien lebte, nun aber wieder in die Heimat zurückkehrte.