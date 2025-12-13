Vom zerplatzten Olympia-Traum zur Hyrox-Weltelite

Hyrox ist ein Mix aus Laufen und funktionellem Krafttraining. Acht Kilometer Laufstrecke, dazwischen Übungen wie Schlittenziehen, Ruderergometer, Farmers Carry oder Wall Balls: ein Wettkampf, der Körper und Geist alles abverlangt.

Was 2017 in Hamburg als kleine Fitness-Idee startete, ist heute ein globales Phänomen. Gestartet wird entweder im Einzel, im Double oder im Mixed-Double. Mittlerweile stehen pro Saison über 100 Rennen in über 100 Städten weltweit auf dem Programm, an denen nächstes Jahr mehr als 1,6 Millionen Menschen teilnehmen werden. Die Hallen sind voll, die Stimmung ist elektrisierend, die Community ist familiär und der Hype ist real. Hyrox boomt und wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter wachsen.