Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Neue Perspektive“

Vom zerplatzten Olympia-Traum zur Hyrox-Weltelite

Sport-Mix
13.12.2025 05:30
Tanja Stroschneider hat mit Hyrox ihre zweite sportliche Leidenschaft entdeckt.
Tanja Stroschneider hat mit Hyrox ihre zweite sportliche Leidenschaft entdeckt.(Bild: Tanja Stroschneider)

Der Traum von Triathletin Tanja Stroschneider, bei den Olympischen Spielen in Paris dabei zu sein, war damals auf bittere Art und Weise geplatzt. Doch statt zu hadern, schlug die 35-Jährige einen völlig neuen Weg ein und zählt im Hyrox mittlerweile zur absoluten Weltelite. Als einzige Österreicherin in den Top 15 greift sie kommende Woche in Melbourne nach einem WM-Ticket. Diese Karrierewende kommt ihr selbst wie ein kleines Wunder vor, wie sie „Sportkrone.at“ erzählt.

0 Kommentare

Paris 2024 war ihr großes Ziel. Das Olympia-Limit hatte Stroschneider erreicht, die Form stimmte und trotzdem entschied der Österreichische Triathlon-Verband (ÖTRV) anders. Julia Hauser und Lisa Perterer erhielten die beiden Olympia-Startplätze, Stroschneider blieb als erstgereihte Ersatzathletin zurück. „Wir waren fünf Mädels, die das Limit geschafft haben. Dann war es eine knappe Entscheidung“, sagt die 35-Jährige. „Ich wäre die nächstgereihte gewesen, wenn noch jemand von den beiden ausgefallen wäre.“ Ein sportlicher Rückschlag, der Spuren hinterließ ...

Tanja Stroschneider: EM-Bronze in der Juniors Mixed Relay 2009, U23-Staatsmeisterin 2012 und ...
Tanja Stroschneider: EM-Bronze in der Juniors Mixed Relay 2009, U23-Staatsmeisterin 2012 und Vizestaatsmeisterin 2021 – ihre Triathlon-Erfolge sprechen für sich.(Bild: ÖTRV)

Doch statt aufzugeben, entschied sich Stroschneider nach zwei Jahrzehnten im Triathlon, Weltcup-Starts, WM- und EM-Einsätzen sowie unzähligen Trainingsstunden für einen neuen Weg. Durch das Spitzensportprogramm der Justiz („Athleta“) – ähnlich dem Heeressport – absolviert sie nun eine Ausbildung zur Justizwachbeamtin und kann erstmals in ihrer Karriere Vollzeit trainieren. „Das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass ich im letzten Drittel meiner sportlichen Karriere noch einmal die Chance bekomme, dass ich das erste Mal wirklich Vollprofi bin.“

Zitat Icon

Bei der ersten Boje geht es um Leben und Tod. Das ist irre. Da wird gezogen, geschlagen und mit scharfen Nägeln gekratzt.

Stroschneider über die Schwimm-„Überlebenskämpfe“ im Triathlon

Über ihren Jugendfreund Alexander Rončević kam Stroschneider im Juni 2024 erstmals mit der Trendsportart Hyrox in Kontakt.

Rončević zählt selbst zu den absoluten Top-Athleten. Er kürte sich 2024 in Nizza zum Weltmeister, holte zuvor zwei EM-Titel und stellte vor wenigen Wochen in Hamburg mit 53:15 Minuten einen Weltrekord im Rennen der Top 15, auch „Elite 15“ genannt, auf.

Was ist HYROX?

Hyrox ist ein Mix aus Laufen und funktionellem Krafttraining. Acht Kilometer Laufstrecke, dazwischen Übungen wie Schlittenziehen, Ruderergometer, Farmers Carry oder Wall Balls: ein Wettkampf, der Körper und Geist alles abverlangt. 

Was 2017 in Hamburg als kleine Fitness-Idee startete, ist heute ein globales Phänomen. Gestartet wird entweder im Einzel, im Double oder im Mixed-Double. Mittlerweile stehen pro Saison über 100 Rennen in über 100 Städten weltweit auf dem Programm, an denen nächstes Jahr mehr als 1,6 Millionen Menschen teilnehmen werden. Die Hallen sind voll, die Stimmung ist elektrisierend, die Community ist familiär und der Hype ist real. Hyrox boomt und wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter wachsen.

„Mir ist teilweise der Ball ins Gesicht geflogen“
Gleich beim Debüt in Rimini im Juni lief Stroschneider in der Pro-Kategorie auf Rang drei – ohne große Vorbereitung. Dass sie die Wallballs am Ende „völlig zerfetzt“ habe, erzählt sie heute mit einem Lächeln. „Mir ist teilweise der Ball ins Gesicht geflogen, weil ich ihn nicht mehr fangen konnte. Das war ein Wahnsinn. Aber es hat mir total Spaß gemacht.“

Tanja Stroschneider hatte bei ihrem ersten Hyrox-Rennen im Juni 2024 in Rimini besonders mit den ...
Tanja Stroschneider hatte bei ihrem ersten Hyrox-Rennen im Juni 2024 in Rimini besonders mit den Wallballs am Schluss zu kämpfen.(Bild: Tanja Stroschneider)

„Im Hyrox habe ich eine neue Perspektive“
Im März 2025 folgte ihr erster Start in einem Elite-15-Rennen: Platz zwölf im schottischen Glasgow in 1:05:24 Stunden. Der Funke war endgültig übergesprungen und die 35-Jährige ließ sich vom Ehrgeiz packen, dass da noch wesentlich mehr möglich ist. Anders, als im Triathlon. „Die schnellsten Mädels laufen fünf Kilometer in unter 15 Minuten. Das ist für mich außer Reichweite“, erklärt Stroschneider. „Irgendwann muss man in seiner Karriere einordnen, was noch drinnen ist. Im Hyrox habe ich eine neue Perspektive. Ich kann da ein WM-Podium zu erreichen. Das ist eine ganz andere Dynamik, als ich es im Triathlon hatte. Das beflügelt einen natürlich.“

Schneller Fortschritt statt hart erkämpfter Sekunden lautete in den ersten Monaten die Devise. „Man verbessert sich in solchen Sprüngen. Das ist sehr motivierend. Hyrox war ein frischer Wind, den ich vielleicht gebraucht habe.“

Tanja Stroschneider
Tanja Stroschneider(Bild: Tanja Stroschneider)

Keine „Überlebenskämpfe“
Tempo, Wechsel, Renntaktik – alles erinnert sie an ihre Triathlon-Wurzeln, aber ohne die „Überlebenskämpfe“ beim Schwimmstart: „Beim Triathlon muss man fürchterlich schnell losstarten. Idealerweise ist man bei der ersten Boje als Erster, denn dort geht es um Leben und Tod. Das ist irre. Da wird gezogen, geschlagen und mit scharfen Nägeln gekratzt. Beim Hyrox hingegen laufen alle gleich schnell los und ich muss mich nicht prügeln. Ich habe zum Beispiel meinen eigenen Ski-Ergometer.“

WM-Ticket im Visier
An diesem Wochenende tritt Stroschneider bei ihrem zweiten Elite-15-Rennen in Melbourne an. Das Rennen ist gleichzeitig eines von vier Major-Rennen (neben Hamburg, Phoenix und Warschau), bei denen sich die Teilnehmer für die WM qualifizieren können. Für die Hyrox-WM 2026 (18.-21. Juni in Stockholm) erhalten jeweils die Top-3 eines Elite-15-Majors ein Ticket. Startet eine Athletin, die bereits einen WM-Slot hat, rückt die Nächstplatzierte nach. Die Chance für Stroschneider lebt. „Es sind jetzt zwei Frauen am Start, die schon ein WM-Ticket haben. Das heißt, theoretisch geht es bis zum fünften Platz. Ich möchte wieder ein starkes Rennen abliefern, eine gute Zeit holen, dass ich auch bei den weiteren Elite-15-Rennen dabei bin. Und natürlich hätte ich auch gerne den WM-Slot.“ 

Um sich optimal auf ihre Rennen vorzubereiten, setzt die Wienerin auf das Training im Zone.Fit Arch im 19. Bezirk – einem der wenigen Fitnessclubs in Wien mit klarer Hyrox-Ausrichtung und erstklassiger Ausstattung.

Lesen Sie auch:
Alexander Rončević gewann direkt das erste Major-Race der neuen Hyrox-Saison in Hamburg und ...
Wiener auf Hyrox-Welle
Weltrekord! „Ich hole nach, was ich verpasst habe“
16.10.2025
Spektakuläres Finale
Hyrox-Fieber! „Bin an meine Grenzen gekommen“
25.11.2025

Während Hyrox international boomt, findet die Sportart in Österreich noch wenig Anklang, obwohl mit Stroschneider und Rončević zwei Athleten zur Weltspitze gehören. „Ich hoffe aber, dass sich da noch was tut, weil man sich ja auch gegenseitig anspornt. Alice Schürer ist auch auf einem guten Weg.“

Die EM 2024, die in Wien stattfand, sei „kaum beworben“ worden, so Stroschneider, das müsse sich für die nächsten Jahre ändern. Mit über 120.000 Followern auf ihren Social-Media-Kanälen versucht sie selbst, die Sportart sichtbarer zu machen. „Ich hoffe, dass es noch viele weitere anspornt.“ Vom 6. bis 8. Februar 2026 findet das Hyrox-Event in Wien statt, bei dem Stroschneider freilich auch mit dabei sein wird.

Ein Neustart mit neuem Feuer und echter Medaillenperspektive: Tanja Stroschneider hat mit Hyrox ihre zweite sportliche Heimat gefunden. Und will in den nächsten Jahren weiter für rot-weiß-rote Furore sorgen ...

Porträt von Dominik Marek
Dominik Marek
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
150.070 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
136.627 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.331 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Sport-Mix
„Neue Perspektive“
Vom zerplatzten Olympia-Traum zur Hyrox-Weltelite
Handball-WM
Finale! Deutschland besiegt Weltmeister Frankreich
Krone Sport-News
Vonn rast zu 83. Sieg ++ Littler ohne Probleme
Hengst nun in Belgien
Verkauf? Benkos Ex-Pferd wechselt Stall und Reiter
Adventkalender
12. Dezember: Kitzbühel-Skipässe und zwei Mützen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf