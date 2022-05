Tränen von Coach: Gmundens spezieller Finaleinzug

Und ob Kapitän Daniel Friedrich, Defensiv-Ass Bene Güttl oder Energiebündel Stephon Jelks: Sie alle fanden nach dem unglaublichen 99:79 gegen Oberwart und dem 3:0 in der Halbfinalserie aufgrund des speziellen Jahres emotionale Worte. „Wir können nach den vielen Rückschlägen in diesem Jahr wirklich stolz auf uns sein“, sagt Friedrich. „Anton hat so hart gekämpft, wir sind als Team für ihn ins Finale eingezogen“, Jelks. „Anton hat so viel durchgemacht, er hat aber trotzdem versucht, uns immer zu Seite zu stehen, ich freue mich so sehr für ihn“, Güttl.