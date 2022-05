Seit neun Jahren gesucht: 41-Jährige nun verhaftet

Der 41-Jährigen werden betrügerische Krida und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen und Straftaten mit einem Schaden von 90.000 Euro zur Last gelegt. Bei der Einvernahme nach der Verhaftung gab sie aber an, dass die Straftaten ausschließlich von ihrem noch flüchtigen Ex-Ehemann begangen worden seien. Die Beschuldigte wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels eingeliefert.