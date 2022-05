Weißhaidinger: „Hätte ganz anders ausgehen können“

„Hobby-Knipser“ trifft alleinige Schuld

Auch für Sport-Fotograf Manfred Binder ist klar, dass den getroffenen „Hobby-Knipser“ die alleinige Schuld trifft. „Man darf, egal ob Diskus-, Hammer- oder Speerwurf, das Gerät nie aus den Augen lassen.“ Dass nach dem Vorfall kein sinnvoller Wettkampf mehr möglich war, war in Anbetracht des dichten Kalenders aber bitter. Denn oft hat der Taufkirchener in dieser Saison nicht mehr die Chance unter solchen Bedingungen wie in Schwechat (leichter Wind) zu werfen. „Die Chance auf meinen ersten 70er wäre da gewesen, aber das ist egal. Das Wichtigste ist, dass nicht mehr passiert ist“, so der Olympia-Bronzene von Tokio.