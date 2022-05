Gesetz gibt Innviertler Minischweinen keine Chance

„Bacchus“ und „Mitra“ haben es bei Sara Z. in Ostermiething schweinisch gut, gehören zum Haushalt der 38-Jährigen wie Haustiere und werden auch so in der Mietwohnung mit Auslaufmöglichkeit in den Garten gehalten. Doch die Tierhalteverordnung des Landes OÖ sagt Stopp und fordert etwa: Die Haltung von Miniaturschweinen muss mit Ausnahme extremer Witterungsverhältnisse in Ställen mit einem ständigen Zugang zu einem Auslauf erfolgen. Im Auslauf sind ein befestigter Futterplatz und eine Suhle vorzusehen.