Mega-Windradvision stößt auf ordentlich viel Unmut

25 Windräder bis 2030: Das ist das Ziel der Salzburger Landesregierung. Der IG Windkraft reicht das nicht: Zwar gehen die Bemühungen in die richtige Richtung, findet Geschäftsführer Stefan Moidl. Nur: Um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, brauche mehr Anstrengungen. „Bis 2030 könnten in Salzburg 100 Windräder stehen“, so Moidl; langfristig seien 200 möglich. Dafür brauche es unter anderem mehr Wind-Flächen und Anlagen. Und schnellere Genehmigungen – auf Gemeindebene soll es keine Widmungsverfahren mehr geben. Der zuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) findet nicht nur an letzterem wenig Gefallen. „100 halte ich für sehr idealistisch, die Vorlaufzeit beträgt mehrere Jahre. Ich bin froh, wenn das erste installiert wird“, so Schwaiger. Mehr ausgewiesene Flächen für soll es nicht geben: Vorerst soll es bei den elf Windvorgangszonen bleiben.