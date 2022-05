Russische Jets nutzen GPS-Navis zur Orientierung

In einer Rede im National Army Museum in London gedachte Wallace der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges und bezeichnete Russlands Einmarsch in die Ukraine als „sinnlos und selbstzerstörerisch“. Er fügte hinzu, es gebe Beweise dafür, dass die russische Militärtechnik durch den Einmarsch in die Ukraine an ihre Grenzen gestoßen sei.