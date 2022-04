Kuriose Komponenten in russischer Drohne entdeckt

Tankdeckel dürfte von Plastikflasche stammen

Vergleichsweise spartanisch mutet das vermeintliche Stück Hightech auch an anderer Stelle an: So dürfte der Deckel des Treibstofftanks von einer gewöhnlichen Plastikflasche stammen. Das Video zeigt zudem, dass die Drohne an mehreren Stellen mit Gaffaband beklebt wurde. „Das ist wirklich echt, keine Fälschung“, sagt der Soldat. „Wir haben sogar daran gedacht, diese ,kosmische‘ Technologie an unsere westlichen Partner zu schicken.“