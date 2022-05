Unbekannte brechen in fünf Bootshütten ein

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von 6. Mai ca. 22 Uhr Uhr bis Dienstag 22 Uhr in mehrere Bootshütten in Hallstatt ein. Insgesamt konnte der Einbrecher durch aufbrechen der Vorhangschlösser bzw. aufzwängen der Holztüren mittels „Zimmermannshammer“ in neun Gebäude eindringen.