„Wir sind noch immer als Stempelbude verschrien“

„Der Stempel wird seit 20 Jahren totgesagt“, sagt TroGroup-Finanzchef Peter Köstler. An der Seite von Vorstandschef Norbert Schrüfer lenkt er die in Wels ansässige Gruppe, in der die Fäden von Stempelhersteller Trodat und Lasertechnologie-Spezialist Trotec zusammenlaufen. „Wir sind noch immer als die Stempelbude verschrien, dabei haben wir viel mehr zu bieten“, betont Schrüfer und verweist auf das Laser-Know-how der Trotec, die in Sachen Umsatz seit einigen Jahren die firmeninterne Nummer eins ist, dem Trend zur Individualisierung sei Dank.