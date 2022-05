Deutschland bestätigt Cyberattacke auf Behörden

Die deutsche Bundesregierung hat eine Serie von Cyberangriffen auf deutsche Behörden und Ministerien in den vergangenen Tagen bestätigt. Betroffen war auch das Bundeskriminalamt (BKA), wie BKA-Vizepräsidentin Martina Link am Montag in Berlin berichtete. Der Sprecher des deutschen Innenministeriums, Maximilian Kall, sagte, die relativ simpel aufgesetzten DDoS-Überlastungsattacken seien erfolgreich abgewehrt worden.