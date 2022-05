Hacker stören Propaganda-Show in Putins Staats-TV

Ausgerechnet am „Tag des Sieges“ nehmen Hacker staatliche russische TV-Sender ins Visier, die Putins Propaganda-Show am Roten Platz von Moskau in die entlegensten Winkel Russlands übertragen sollten. Wer hinter den Cyberangriffen steckt, ist noch unklar. Die Attacken ähneln aber Aktionen, die vom Hackerkollektiv Anonymous ausgeführt wurden.