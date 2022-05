Vermieter sorgt für Eklat

Viel offensichtlicher kann Diskriminierung nicht sein: Am 5. Mai erschien im Götzner „Blättle“ ein Inserat, in welchem ein Herr B. die Vermietung zweier Räume in Hohenems bewarb. Versehen war die Anzeige mit dem unmissverständlichen Zusatz „nur an Inländer“. Kein Wunder also, dass dem Sozialdemokraten Alp Sanlialp, der erst vor Kurzem in Götzis als Gemeinderat angelobt wurde, angesichts dieser höchst fragwürdigen Vorselektion der Kragen platzt: „Seit Jahrzehnten sind Einwanderinnen, Einwanderer und ihre Nachkommen tagtäglich mit Rassismus und Vorurteilen konfrontiert. Für mich ist klar: Als zuständiger Gemeinderat - und als jemand, der selbst von rassistischen Anfeindungen betroffen ist - werde ich keine Sekunde dabei zusehen und stattdessen jede Möglichkeit ergreifen, um Missstände aufzuzeigen.“