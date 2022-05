„Wir sind die Wurzeln der Festspiele“

Hinter die Kulissen blicken

„In den 80er- und 90er-Jahren hatten Intendant Wopmann, Präsident Rhomberg und mein Onkel Franz Salzmann die Festspiele neu ausgerichtet und Kultur geschaffen, die man, wenn überhaupt, sonst nur in Großstädten erlebt“, streut Judith der legendären Festspiel-Trojka Rosen, betont aber auch: „Dennoch blieb die Verbindung zur Bevölkerung und die Verwurzelung in Bregenz immer bestehen und erlebbar, wie etwa der Volksempfang zur Eröffnung beweist.“ Dieses „Wir sind die Festspiele“-Gefühl möchte die Mutter von drei Söhnen stärken und an die nächsten Generationen weitergeben. „Natürlich bewundere ich das Spektakel am See, aber fast noch lieber sind mir die Hausoper-Perlen, das teilweise experimentelle Rahmenprogramm und die Einbindung junger und regionaler Talente, etwa im Opernstudio“, so die Mozart-Liebhaberin.