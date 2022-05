Einbruchserien im Görtschitz- und Lavanttal

In der Nacht auf Freitag brachen bisher unbekannte Täter in zwei Gewerbebetriebe in der Gemeinde Hüttenberg im Görtschitztal im Bezirk St. Veit ein. In beiden Fällen gelangten der beziehungsweise die Täter durch Aufzwängen der Eingangstüre in das Geschäftslokal. An einem Tatort wurde die Kassa aufgebrochen und daraus die Tageslosung in der Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen. Im zweiten Fall wurde im Thekenbereich Trinkgeld in der Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt. Die Spurensicherung erfolgte durch den Bezirksspurensicherer.