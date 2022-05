JKU-Rektor verzichtet auf eilige Wiederbestellung

Der Rektor hätte Alternativen

Womöglich reizt es ihn aber, als Gründungspräsident zur neuen Digital-TU zu wechseln oder überhaupt an eine andere Uni, wo es auch schon Rufe nach ihm gibt. Oder er kehrt zu seinen Wurzeln zurück, zur Juristerei in Lehre, Forschung und Gutachtertätigkeit. Lukas selbst begründet seinen Schritt so: „Derzeit ist die ganze Aufmerksamkeit von Rektorat, Senat und Universitätsrat auf wichtige Weichenstellungen für die JKU rund um die Gründung der TU Linz gerichtet. Diese Gründung hat in jedem Fall gravierende Auswirkungen auf unseren Universitätsstandort und damit besonders auf die JKU, selbst wenn an der JKU alle Strukturen unverändert bleiben sollten. In den nächsten Wochen muss es uns vor allem darum gehen, die Position der JKU im Gesetzgebungsverfahren bestmöglich abzusichern. Eine Bewerbung um eine Wiederbestellung als Rektor, die gut überlegt und vorbereitet sein will, hat da kaum Platz.“