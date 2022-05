In Korea ist Uznik der Hahn im Korb

Stockerl ist Nicolais großes Saisonziel

Die Quali steigt am Samstag, das Semifinale - dort will Uznik unbedingt wie schon beim Auftakt in Meiringen wieder hin - sowie das Finale am Sonntag. Für heuer hat sich der 21-Jährige noch ein höheres Ziel gesteckt: „Ich will erstmals im Weltcup auf dem Stockerl landen, traue mir das zu.“