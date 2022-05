Menschenhändler nehmen Ukrainerinnen ins Visier

Das Projekt wurde von der LEFÖ-Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel, die eng mit der Polizei zusammenarbeitet, erstellt. Frauenministerin Susanne Raab und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) machten sich am Mittwoch ein Bild von der aktuellen Situation vor Ort. Der Leitfaden „Be Safe on The Way“ ist im Internet abrufbar und als Folder in Englisch und Ukrainisch in den Ankunftszentren erhältlich.