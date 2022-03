Ukrainerinnen mussten Putz-Job wieder aufgeben

Selbstanzeige oder es folgt Anzeige bei Finanzpolizei

Scharf wurde er zurechtgewiesen, dass er nun Selbstanzeige machen könne – oder das AMS eine Anzeige bei der Finanzpolizei. Grund ist, dass der Ausweis für Vertriebene („blaue Karte“) fehlt. Wie berichtet, will die Staatsdruckerei am Montag die ersten 1000 Exemplare ausliefern, doch 30.000 Ukrainer in Österreich warten darauf! Rietzler wurden vier Wochen Wartezeit in Aussicht gestellt.