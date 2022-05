„Aussprache“ wurde mit den Fäusten ausgetragen

Eine „Aussprache“ unter sechs Jugendlichen am 4. Dezember in Gmunden, die in einer Schlägerei endete, konnte nun in einer Gemeinschaftsaktion der Polizei aufgeklärt werden. Die Polizei Gmunden konnte mit Hilfe der Kollegen aus Rohrbach und JUKOB-Gruppe (Jugendkontaktbeamte) des Stadtpolizeikommandos Linz sowie einem Hinweis der Polizei Marchtrenk mehrere Beschuldigte ausforschen.