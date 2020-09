Schlag gegen „eine der größten Piraterie-Gruppen“

In einer gemeinsamen Aktion haben Strafverfolgungsbehörden in den USA und Europa laut eigenen Angaben „eine der größten Online-Piraterie-Gruppen der Welt zu Fall gebracht“. Die sogenannte Sparks Group soll zahlreiche Filme und Serien vor deren offizieller Veröffentlichung illegal im Netz verbreitet haben. 60 Server wurden in Nordamerika, Europa und Asien abgeschaltet, mehrere der Hauptverdächtigen verhaftet.