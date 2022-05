Top-Buchhändler bereit für das nächste Kapitel

„Kapitalismus der bösesten Art“

Für Mitterbauer auch der einzige Weg, um im Kampf mit großen Onlinehändlern zu bestehen. „Das ist wirklich Kapitalismus der bösesten Art“, erklärt der Buchhändler. Seine Stammkundschaft ließ ihn jedenfalls auch in der Corona-Krise nicht im Stich, und so bleibt die Freude am Tun bestehen: „Erst letztens kam eine junge Frau ins Geschäft und erklärte ihrer kleinen Tochter, dass sie hier ihr erstes Buch bekommen hatte. Da war ich zutiefst berührt - und deshalb mach ich auch mindestens bis 75 weiter.“